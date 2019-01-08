beINsports تعلن توقف البث التلفزيوني لقنواتها في مصر

أعلنت مجموعة “بي إن سبورت” الرياضية، اليوم الثلاثاء، وقف البث التلفزيوني لقنواتها في مصر؛ بسبب اختلافات الشركة المصرية للقنوات الفضائية على تقديم خدماتها في القاهرة.

وقالت المجموعة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية، اعتبارًا من 8 يناير 2019؛ وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة”.

وأضافت: “يمكن لمشاهدينا في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات beIN CONNECT على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى”.

تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة.

يمكن لمشاهدينا في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات beIN CONNECT على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى عبر https://t.co/GLVgoWXUso. pic.twitter.com/TzjfKjkqUH — beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) January 8, 2019

ولم توضح المجموعة مصير المشتركين في قنواتها الرياضية والترفيهية في مصر خاصة وأنها ناقل حصري لدوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الافريقية التي فازت مصر بشرف تنظيمها منتصف العام الحالي.