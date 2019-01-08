beINsports تعلن توقف البث التلفزيوني لقنواتها في مصر

beINsports تعلن توقف البث التلفزيوني لقنواتها في مصر

المصدر: محمد ربيع وأحمد نبيل- إرم نيوز

أعلنت مجموعة “بي إن سبورت” الرياضية، اليوم الثلاثاء، وقف البث التلفزيوني لقنواتها في مصر؛ بسبب اختلافات الشركة المصرية للقنوات الفضائية على تقديم خدماتها في القاهرة.

وقالت المجموعة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية، اعتبارًا من 8 يناير 2019؛ وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة”.

وأضافت: “يمكن لمشاهدينا في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات beIN CONNECT على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى”.

ولم توضح المجموعة مصير المشتركين في قنواتها الرياضية والترفيهية في مصر خاصة وأنها ناقل حصري لدوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الافريقية التي فازت مصر بشرف تنظيمها منتصف العام الحالي.

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