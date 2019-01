سماعات داخل الشاشة لأول مرة في هاتف “إل جي”

نشر المدون التقني ستيف مكفلاي تسريبات جديدة حول هاتف إل جي القادم LG G8، حيث يقول إنه سيعتمد على تقنية صوتية جديدة تساعده على الاستغناء التام عن “النوتش”.

وأشار المدون، في تغريدته عبر حسابه الرسمي، إلى تقنية جديدة تحمل اسم Sound On Display، والتي تعتمد على استخدام الاهتزازات لنقل الصوت من داخل الشاشة، وذلك من خلال تمرير الصوت من مصدره عبر الشاشة نفسها.

According to my sources, #LGG8 will feature Sound on Display (SoD) technology…

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 3, 2019