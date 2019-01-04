سماعات داخل الشاشة لأول مرة في هاتف “إل جي”

نشر المدون التقني ستيف مكفلاي تسريبات جديدة حول هاتف إل جي القادم LG G8، حيث يقول إنه سيعتمد على تقنية صوتية جديدة تساعده على الاستغناء التام عن “النوتش”.

وأشار المدون، في تغريدته عبر حسابه الرسمي، إلى تقنية جديدة تحمل اسم Sound On Display، والتي تعتمد على استخدام الاهتزازات لنقل الصوت من داخل الشاشة، وذلك من خلال تمرير الصوت من مصدره عبر الشاشة نفسها.

According to my sources, #LGG8 will feature Sound on Display (SoD) technology… — Steve H.McFly (@OnLeaks) January 3, 2019

وتعتمد تلك التقنية على الشاشة كمصدر صلب قادر على نقل الصوت بجودة عالية، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى استخدام سماعة مكالمات صريحة، حيث إن المستخدم بمجرد وضع الهاتف على أذنه سيسمع صوت المتكلم عبر الشاشة.

يُذكر أن إل جي لم تكشف عن موعد إطلاق هاتفها الجديد، ولكن بالتأكيد سيظهر للنور خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة أن سامسونغ قد كشفت عن تقنيات خاصة بوضع مستشعرات مختلفة أسفل زجاج الشاشة، منها فكرة تحويل الشاشة إلى سماعات، كما أن شركة شاومي طبقت الفكرة في 2016 على متن هاتفها المميز Mi Mix.