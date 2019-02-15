”نيوبيا“ تطلق أول هاتف ذكي يمكن طيه على شكل ساعة ذكية (فيديو)

من المتوقع أن تطلق شركة ”نيوبيا“ الصينية، هاتفًا ذكيًا مرنًا جديدًا يمكن طيه على شكل ساعة ذكية في مؤتمر المحمول العالمي MWC 2019.

وبعثت هذه الشركة الفرعية التابعة لشركة ZTE دعوات لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر، حيث من المتوقع إطلاقها جهازًا جديدًا بشاشة مرنة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في 25 فبراير/ شباط 2019 وسط أوروبا.

وكانت شركة ”نيوبيا“ قد كشفت في معرض IFA 2018 عن نموذج أولي لهاتف ذكي أطلقت عليه اسم ”ألفا“، وكان النموذج عبارة عن هاتف ذكي مرن يمكن استخدامه أيضًا بمثابة ساعة ذكية. وقد تطلق الشركة نسخة منقحة من هذا النموذج في مؤتمر المحمول العالمي لهذا العام.

ويتكون النموذج الأولي الذي تم عرضه في معرض IFA 2018 من شاشة طويلة ذات جوانب رفيعة.

وإلى جانب هاتف ”نيوبيا“، من المتوقع أن تعرض شركة ”هواوي“ أول هاتف ذكي لها قابل للطي في المؤتمر، ومن المتوقع أيضًا أن يكون هاتف هواوي الذكي القابل للطي تقليديًا، حيث يتضمن طية واحدة فقط لتحويله من جهاز لوحي إلى هاتف ذكي والعكس صحيح.