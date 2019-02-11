هل سيشكل ”هواوي P30 Pro“ تهديدًا لمنافسه ”غلاكسي S10″؟

قد يكون هاتف هواوي P30 Pro هو أكبر تهديد لهاتف سامسونغ غلاكسي S10، في سباق التتويج ملكًا للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

ويبدو أن موعد إطلاق الهاتفين سيكون متقاربًا جدًا من بعضها البعض وقريبًا أيضًا مع انعقاد مؤتمر المحمول العالمي MWC 2019 بعد أسابيع فقط.

ووفقًا لتقرير من مدونة Telix البولندية، تخطط هواوي لإطلاق كل من P30 وP30 Pro في حدث بباريس أواخر شهر مارس.

ومن المقرر أن يكون إطلاق سامسونغ غلاكسيS10 في 20 فبراير، ولذلك ربما لا تتسرع في شرائه على الفور.

وفي حين من المتوقع أن تقوم سامسونغ بتحديث كاميرات هاتفها المزدوجة بكاميرا ثلاثية، فقد قامت هواوي بالفعل بهذا في هاتف P20 Pro، وينبغي الآن أن تتقدم هواوي خطوة أخرى إلى الأمام من خلال كاميرا رباعية تعلو P30 Pro.

وكما ترون في الصورة، يتميز هاتف P30 Pro بشاشة كاملة مع نوتش صغير على شكل قطرة الماء ونظرًا لعدم رؤية مستشعر لبصمة الأصابع بالصورة فيمكننا أن نتوقع قارئ بصمة الإصبع داخل الشاشة، والذي سيكون الاتجاه العام لهواتف أندرويد في عام 2019 إذا ثبتت صحة الشائعات.