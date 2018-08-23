الكشف عن تصميم أول هاتف ذكي بخمس كاميرات

كشف تسريب جديد نشره موقع ماي سمارت برايس MySmartPrice التقني، عن تصميم هاتف إل جي القادمLG V40 ThinQ، والذي ثارت حوله تقارير عديدة، منذ حزيران/يونيو الماضي، أنه سيكون أول هاتف ذكي يحمل 5 كاميرات، بحيث تكون في مقدمته كاميراتان للسلفي، وعلى الجانب الخلفي توجد ثلاث كاميرات أخرى.

وأشار التسريب إلى أن الهاتف، المتوقع وصوله بمنتصف أيلول/سبتمبر المقبل، سيتخلى عن مساحة كبيرة من حوافه، حيث يشير التقرير إلى أن الشاشة ستحتل 90% من واجهة الهاتف، والتي ستتوسط أعلى القطعة السوداء المميزة Notch، والتي أصبحت علامة مسجلة لجميع الهواتف العاملة بأندرويد في 2018، وذلك بعد أن اقتبستها من هاتف أبل آيفون إكس.

وحسبما ورد في التسريبات، فقد طورت الشركة كثيرًا في تصميم هاتفها القادم مقارنة بهواتفها V30 وV35، ولكنه أشبه بهاتفها G7 ThinQ، وسيكون V40 ThinQ قادمًا بمستشعر بصمة الإصبع على الجانب الخلفي للهاتف.

وقد أشار تقرير ماي سمارت برايس، إلى أن الهاتف سيصل للعالم في حفل تقيمه الشركة، يوم 16 أيلول سبتمبر المقبل.