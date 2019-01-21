تعرف على بعض مواصفات هاتف سامسونغ غلاكسي “S10 5G”

كشف تقرير جديد، اليوم الإثنين، أن هاتف سامسونغ غلاكسي “S10” الذي يدعم شبكة الجيل الخامس “5G” قد يأتي بسعة تخزين داخلية لا تقل عن 256 غيغا بايت، وهذا يعني أنه يمكن تقديم طراز مُحدث من الهاتف بسعة تخزين 512 غيغا بايت.

وأشارت التكهنات في العام الماضي إلى أن سامسونغ كانت تدرس خيارًا ثالثًا لسعة تخزين 1 تيرابايت، ولكن ليس من الواضح -في هذه المرحلة- ما إذا كان هذا الخيار قد تلقى الضوء الأخضر أم لا.

بالإضافة إلى سعة التخزين الأساسية التي تبلغ 256 غيغابايت، فقد يأتي إصدار الجيل الخامس من هاتف غلاكسي “S10” أيضًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 غيغابايت رام على الأقل، وفقًا لنفس التقرير.

وقد تأتي إصدارات سامسونج غلاكسي “S10” الأخرى التي سيتم إطلاقها الشهر المقبل بسعة تخزين تبلغ 128 غيغابايت على الأقل، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت رام.

من ناحية أخرى، يمكن أن يصل سعر هاتف سامسونج غلاكسي S10 5G إلى ما لا يقل عن 1700 دولار، وهذا السعر المرتفع قد يأتي بنتائج عكسية لشركة سامسونج، مثلما حدث مع شركة أبل المنافسة، عندما أطلقت آيفون “XS Max” في العام الماضي ووصل سعره 1449 دولارًا.

ومن المرجح أن تشترك سامسونغ مع سلسلة من شركات الاتصالات لتقديم الهاتف “S10 5G”؛ خاصة لأن الجهاز سيعمل فقط في شبكات معينة.

وسيتم الإعلان عن هواتف “S10” في 20 فبراير القادم في الحدث الذي تنظمه سامسونج، في حين من المتوقع أن يبدأ طرحها للبيع في أوائل شهر مارس، ومن المحتمل أن يصل إصدار الجيل الخامس “5G” فيما بعد، ربما أواخر مارس.