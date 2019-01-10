موعد إطلاق غلاكسي S10‎

أرسلت شركة سامسونغ دعواتها لحفل إطلاق عائلة هواتفها الجديدة غلاكسي S10، والذي سيقام يوم 20 فبراير/شباط المقبل بسان فرانسيسكو الأمريكية.

وفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني، فإن الدعوة تحمل رقم 10 بشكل متصدر الدعوة، ومنقسم إلى جزأين وكأنها كل رقم من الـ1 والصفر يوجد على متن طرف شاشة الموبايل، وذلك يعكس ما أكدته التقارير السابقة حول وصول الهاتف الجديد بشاشة بتصميم Infinity O حيث إنه لن يحمل أي نوتش ولا حواف علوية أو سفلية، وسيكون مستشعر البصمة داخل الشاشة نفسها، بينما ستكون الكاميرا السيلفي أيضًا داخل الطرف العلوي الأيسر للشاشة.

وأشار الموقع إلى أن تقريرًا نشره موقع “وول ستريت جورنال” الأمريكي يؤكد أن سامسونغ سترفع النقاب عن نموذج تجريبي من هاتفها القابل للطي، والذي يحمل شاشة بتصميم Infinity Flex، وذلك إلى جانب إصدار خاص من الـ S10 يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G على أن يصل الأسواق بنهاية العام الجاري.

والغريب في حفل هذا العام أنه سيسبق مؤتمر برشلونة السنوي للموبايل MWC 2019 والذي من المتوقع أن يكون حدثًا كبيرًا للهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس، لذلك تشير التوقعات إلى أن الإصدار الداعم للـ5G من هواتف سامسونغ الجديدة سيتم كشفه في حفل خاص يتم داخل مؤتمر برشلونة، وهذا يتعارض مع ما ذكره تقرير الصحيفة الأمريكية.