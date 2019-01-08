“سامسونغ” تكشف عن تقنيات متطورة في معرض CES 2019 (فيديو)

كشفت شركة “سامسونغ” عن عدد من التقنيات المتطورة والمنتجات الجديدة خلال معرض إلكترونيات المستهلكين السنوي CES 2019″”، والمقام حاليًا بـ “لاس فيغاس” الأمريكية، وتنوعت تلك المنتجات بين أجهزة منزلية متطورة وتلفزيونات عملاقة قابلة لتغيير حجمها.

تلفاز قابل لتغيير حجمه

بعد أن كشفت النقاب لأول مرة أمام العالم في CES 2018 عن تقنية Micro LED، أعلنت شركة “سامسونغ” عن أول تلفاز تجاري متاح بالأسواق بهذه التقنية وسيكون بحجم 75 بوصة.

وتعتمد التقنية على أن شاشة التلفاز ليست عبارة عن وحدة واحدة متكاملة من الشاشات، وإنما هي عبارة عن شاشة مكونة من أكثر من وحدة LED يمكن للمستخدم أن يقوم بفكها وتركيبها وإعادة تغيير شكل وتصميم وتكوين وحجم الشاشة كما يحلو له، حيث إن كل وحدة من تلك الوحدات مستقلة بذاتها عن البقية وتقوم بإضاءة نفسها ذاتية.

ويمكن للمستخدم التحكم في حجم الشاشة بحرية تامة، ولكن ذلك سيتوقف على نوع المحتوى التي يرغب في مشاهدته وطريقة عرضه، فإذا كان المحتوى طوليًا فيمكنه صنع شاشة طولية، كما أنه يمكنه إعادة ضبط حجم التلفاز بحسب المساحة التي سيضعها فيها، ويقوم وقتها التلفاز تلقائيًا بضبط شكل عرض المحتوى على وحداته مجتمعة.

ثلاجة تذكرك بغلقها

كما أطلقت شركة “سامسونغ” فردًا جديدًا ضمن عائلة ثلاجاتها Family Hub Fridge بميزة جديدة وهي Family Board والتي تتيح لكل فرد من أفراد العائلة أن يحصل على تجربة مميزة مُعدة خصيصًا لتلائم احتياجاته وتفضيلاته.

وتتمتع الثلاجة بميزة جديدة تحمل اسم Morning Brief والتي يطلبها المستخدم بأمر صوتي أو بكبس زر معين في واجهة الاستخدام ليبدأ مساعد سامسونغ الذكي Bixby في عرض ملخص سريع عن أحدث الأخبار حول ما يهم المستخدم وأحوال الطقس والمرور في مساره اليومي، وذلك بعد أن يتعرف على هويته من خلال بصمة صوته المخزنة لديه.

وزودت “سامسونغ” الثلاجة الجديدة بميزة معتمد على نظام ذكاء اصطناعي مطور، وهي متعلقة بتنبيهك بضرورة غلق الثلاجة إذا تركت بابها مفتوحًا، وذلك من خلال إشعار ترسله إلى هاتفك عبر تطبيق الثلاجة المثبت عليه.

لابتوبات جديدة

وكشفت الشركة أيضًا عن جهازي حاسوب شخصية، الأول Notebook 9 Pro وهو جهاز يستهدف قطاع المستخدمين ممن يتطلب استخدامهم أداء متطورا وقويا مثل عشاق ألعاب الفيديو والمتعاملين مع الغرافيكس والرسوميات المتطورة.

“ويقدم الجهاز أداء قويا بمعالج “إنتل Core i7 وذاكرة عشوائية 8 غيغابايت، إلى جانب مساحة تخزين داخلية 256 غيغابايت من نوع SSD، إلى جانب شاشة 13.3 بوصة بدقة وضوح 1080p، والتي يمكنك طيها 180 درجة ليتحول الجهاز إلى تابلت تستطيع التعامل معه باللمس أو بالقلم الذكي الذي يأتي بصحبته، لم تكشف الشركة عن سعره بعد.

إلى جانب ذلك، طرحت سامسونغ جهاز لابتوب Notebook Flash والموجه إلى فئة الطلاب، حيث أن تصميمه خفيف ومفاتيح الكيبورد مصممة بشكل دائري لتريح أصابع التلاميذ الصغار في استخدامه، وهو يعمل بمعالج Celeron وذاكرة داخلية 64 جيجابايت إلى جانب 4 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، وذلك بسعر 350 دولار.