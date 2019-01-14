“سامسونغ” تطلق عائلة هواتف جديدة نهاية يناير

تستعد شركة سامسونغ لإطلاق مجموعة من الهواتف الجديدة، في نهاية الشهر الجاري، وتحديدًا يوم 28 كانون الثاني/يناير، ومن المتوقع أن تكون هذه الهواتف الجديدة ضمن الفئة المتوسطة.

وأشارت تقارير- وفقًا لما نشره موقع إنديان إكسبريس- إلى أنّ الهواتف الجديدة ستحمل أسماء M10 وM20، ضمن عائلة هواتف جديدة كليًا تحمل اسم جلاكسي M، والتي من المنتظر أن تحل محل عائلات هواتف سامسونغ المختلفة، الفئتين المتوسطة والمنخفضة، جلاكسي J وجلاكسي A وجلاكسي E.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي نشرته سامسونغ الخاص بحفل الإطلاق، فإنّ “الهواتف الجديدة ستحمل إمكانيات مميزة من حيث الأداء والبطارية والشاشة والكاميرا، إلى جانب فئة سعرية تنافسية. العائلة الجديدة ستنافس هواتف شركة شاومي الصينية في الفئة المتوسطة، لذلك يتوقع أن تكون الإمكانيات متقاربة”.

يذكر أن شركة سامسونغ ستكشف، بنهاية شباط/فبراير المقبل، عن عائلة هواتف رائدة “جلاكسي S10″، بالتزامن مع العيد العاشر لميلاد عائلة هواتف جلاكسي إس.