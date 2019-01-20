“أبل” تتراجع عن وقف بيع هذا الهاتف لفترة محدودة

أعادت شركة “أبل” هاتفها آيفون SE منخفض التكلفة إلى البيع مرة أخرى عبر موقعها الإلكتروني تحت تبويب “تصفيات Clearance”، بسعر يبدأ من 249 دولارًا، بدلًا من 349 دولارًا، وهو هاتف جديد وليس مستعملًا.

المثير للاهتمام أن الشركة كانت قد أوقفت بيع هاتفها منخفض التكلفة إلى جانب عدد من هواتف آيفون الأقدم من آيفون 6، بالتزامن مع طرح هواتفها الجديدة آيفون XS وXS Max وXR في سبتمبر من العام الماضي، ولكن يبدو أن قرار إعادة هاتف SE للبيع من جديد يرجع إلى تراجع مبيعات هواتف الشركة بشكل ملحوظ.

وأعلنت “أبل” مطلع العام الحالي تخفيض توقعاتها لأرباحها الفصلية عن الربع الأول من العام الجاري مقارنة بتوقعاتها الأولية، حيث انخفضت بمعدل 9 مليارات دولار “من 93 مليار دولار” إلى “84 مليار دولار”، وأرجعت الشركة أسباب ذلك إلى ضعف اقتصاديات بعض الدول وتراجع مبيعاتها بشكل ملحوظ في الصين، إلى جانب اضطراب العلاقات التجارية الأمريكية الصينية، إضافة إلى عزوف المستخدمين عن شراء هواتف جديدة، واكتفائهم بتصليح بطاريات هواتفهم القديمة.