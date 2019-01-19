“مايكروسوفت” تنصح مستخدمي ويندوز بالتحويل إلى أندرويد أو آيفون

أعلنت شركة “مايكروسوفت” موعد التوقف النهائي عن دعم نظام تشغيل هواتفها الذكية ويندوز فون، الذي سيكون بحلول الـ10 ديسمبر/كانون الأول المقبل من العام الجاري، وذلك في الوقت الذي فشلت فيه “مايكروسوفت” في المنافسة بسوق الهواتف، سواء بهواتفها أو بنظام تشغيلها.

وأشارت الشركة إلى أن الدعم الأمني والتحديثات المختلفة قد تم التوقف عن تطويرها داخليًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، وذلك توفيرًا لجهود فريق المطورين، والتركيز على تطوير منتجات أخرى أكثر تأثيرًا على المستخدمين.

ونصحت الشركة الأمريكية مستخدميها بضرورة التوجه إلى أحد منصات أندرويد أو iOS للهواتف الذكية، كي يحظوا بتجربة أفضل مع الهواتف الذكية، وأكثر تأمينًا وثراء من تجربتهم مع ويندوز فون.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه “مايكروسوفت” التركيز على تقديم منتجاتها البرمجية وتطبيقاتها المختلفة لهواتف المستخدمين على منصات تشغيل الهواتف المختلفة، خاصة آيفون وأندرويد، وعلى رأسها مساعدها الذكي Cortana وتطبيقها للإطلاق Microsoft Launcher.