آبل تخفض إنتاج هواتف آيفون الجديدة بنسبة 10%‎

أكد تقرير جديد نشره موقع “نيكاي ريڤيو” معلومات حول قرار اتخذته شركة آبل فيما يخص تقليل معدل إنتاج هواتفها الجديدة، آيفون XS وXS Max وXR، بنسبة 10% خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس / آذار من العام الحالي مقارنة بحجم الإنتاج المفترض تحقيقه، وذلك يعكس حالة من التشبع في سوق هواتف آيفون، خاصة بعد هذا القرار.

ووفقًا لما نشره الموقع الياباني، فإن مصادر موثوقة أكدت أن القرار سيؤثر على حجم إنتاج هواتف آيفون القديمة والجديدة في الربع الأول من العام الجاري، بحيث تتراجع التوقعات من 48 مليون جهاز إلى ما يتراوح بين 40 و43 مليون جهاز.

ويأتي ذلك بمثابة الضربة الثانية التي توجهها آبل للمستثمرين وقيمة أسهمها في الشهر نفسه، حيث إنه في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري أعلنت الشركة الأمريكية، في رسالة أرسلها مديرها التنفيذي تيم كوك، للمستثمرين أن حجم الأرباح المتوقعة للشركة عن الربع الأخير من العام الماضي قد تم تخفيضه إلى 84 مليار دولار من التوقعات الأولية والتي كانت تتراوح بين 89 و94 مليار دولار.

وسيتسبب تخفيض الإنتاج في تراجع معدل هواتف آيفون المنتجة بنسبة 20% مقارنة بين حجمها هذا العام في الربع الأول وحجمها في نفس الفترة في 2018 والذي كان يباع 52.21 مليون جهاز.