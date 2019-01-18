فيروس جديد يسرق أي شيء على هاتفك الأندرويد.. تعرف عليه

كشفت مجموعة من الباحثين بشركة “تريند مايكرو” الأمنية عن مجموعة من تطبيقات أندرويد، التي تتبع حيل ذكية للتحايل على رجال الأمن والمتخصصين، وكذلك خداع المستخدمين لتحميل برمجية خبيثة على هواتفهم تقوم بسرقة كل ما هو مخزن عليها من بيانات.

ووفقًا لما نشره موقع “آرث تيكنيكا” التقني، فإن التطبيقات المزيفة تتمثل في تطبيقين داخل متجر غوغل بلاي ستور المخصص لتطبيقات هواتف أندرويد، وقد قامت الشركة فورًا بحذفهما فور إبلاغها.

واتبعت التطبيقات المزيفة على هواتف المستخدمين طريقة مبتكرة للتأكد من نظام أندرويد الذي تحاول إصابته، وهو مثبت على هاتف محمول حقيقي وليس مجرد آلة افتراضية يحاول من خلالها رجال الأمن وخبراء التأمين الإلكتروني نصب فخ للإيقاع بهم من خلاله، إذ تقوم التطبيقات بجمع بيانات مستشعرات الحركة المثبتة داخل الهواتف الذكية، وعندما تلتقط حركة حقيقية، تبدأ فورًا تنزيل الفيروس الخبيث والذي يحمل اسم Anubis.

وبمجرد تحميل “أنوبيس” على هاتف الضحية، تبدأ سلسلة من أساليب التحايل المميزة الجديدة التي استخدمها مطورو تلك التطبيقات، إذ إن تحميل “أنوبيس” يتم في صورة تحديث رسمي من غوغل لنظام تشغيل أندرويد، وبالتالي لن يشك المستخدم للحظة في أن هذا التحديث مزيف، بعد ذلك يصبح لدى الفيروس القدرة الكاملة على استخدام كافة امكانيات الهاتف.

وبعد تثبيت الفيروس على الهاتف، يصبح من السهل قراءة كافة البيانات المخزنة على بطاقة الميموري وكافة جهات الاتصال Contacts وكذلك تسهيل إرسال رسائل نصية SMS وإجراء مكالمات هاتفية لأي شخص دون علم المستخدم.