٢٢ تطبيقًا لأندرويد عليك إزالتها على الفور

تحذير لمستخدمي أندرويد من بعض التطبيقات التي تستنزف بطاريات الهواتف الذكية مع توصية بحذفها حفاظاً على سلامة هواتفهم.

تتظاهر تطبيقات “Clickfraud” بأنها برامج عادية مثل الألعاب التي ينشئها مطورو تطبيقات الجوّال لخداع المستخدمين لتنزيل الإعلانات المنبثقة وحتى البرامج الضارة.

وعثر بعض مختصي أمان هواتف أندرويد على 22 تطبيقًا يستضيفها متجر Google Play ، والتي تم تنزيلها أكثر من مليوني مرة.

لا تظهر الإعلانات للمستخدم، ولكنها تظهر في نافذة متصفح مخفية بدلاً من ذلك، ولا تزعج المستخدم.

تقوم البرمجيات الخبيثة باختلاق مستخدم وهمي يتفاعل مع الإعلان، حتى تضع في اعتبار المستخدم أن الاتصال كان مشروعًا، وهذا يعني أن المطورين يحققون المزيد من المال.

وجد الخبراء في شركة البرمجيات الأمنية “Sophos” أن معظم هذه التطبيقات لم يتم ملاحظتها من قبل المستخدمين لأشهر أو حتى سنوات.

وأوضح الباحثون: “من وجهة نظر المستخدم ، تستنزف هذه التطبيقات بطارية هواتفهم وقد تتسبب في زيادة استخدام البيانات لأن التطبيقات تعمل باستمرار وتتواصل مع الخوادم في الخلفية”.

من شأن استخدام التطبيقات الضارة على هاتفك زيادة استخدام البيانات واستنزاف سريع لعمر البطارية.

ما هي التطبيقات التي تستنزف البطارية الخاصة بك؟

فيما يلي قائمة بأسماء التطبيقات و مطوريها:

1. Sparkle FlashLight – com.sparkle.flashlight

2. Snake Attack – com.mobilebt.snakefight

3. Math Solver – com.mobilebt.mathsolver

4. ShapeSorter – com.mobilebt.shapesorter

5. Tak A Trip – com.takatrip.android

5. Magnifeye – com.magnifeye.android

7. Join Up – com.pesrepi.joinup

8. Zombie Killer – com.pesrepi.zombiekiller

9. Space Rocket – com.pesrepi.spacerocket

10. Neon Pong – com.pesrepi.neonpong

11. Just Flashlight – app.mobile.justflashlight

12. Table Soccer – com.mobile.tablesoccer

13. Cliff Diver – com.mobile.cliffdiver

14. Box Stack – com.mobile.boxstack

15. Jelly Slice – net.kanmobi.jellyslice

16. AK Blackjack – com.maragona.akblackjack

17. Color Tiles – com.maragona.colortiles

18. Animal Match – com.beacon.animalmatch

19. Roulette Mania – com.beacon.roulettemania

20. HexaFall – com.atry.hexafall

21. HexaBlocks – com.atry.hexablocks

22. PairZap – com.atry.pairzap