تقرير يكشف عن نية “أبل” إنتاج آيفون “رخيص” خلال 2019

كشف تقرير جديد نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن خطط شركة أبل لهواتف آيفون للعام الحالي، حيثُ يشير إلى أن الشركة الأمريكية تصمم على طرح إصدار منخفض التكلفة من هواتف آيفون هذا العام، استمرارًا لسياستها التي بدأتها مع آيفون XR العام الماضي.

ووفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني، فإن الشركة ستطرح 3 هواتف جديدة، سيكون أحدها الأغلى ثمنًا وسيحمل على متنه كاميرا ثلاثية العدسات على الجانب الخلفي، لتتمكن الشركة من مجاراة الموضة الرائجة الخاصة بالهواتف الذكية التي غزت عالم أندرويد العام الماضي بالعديد من الاختيارات التي تقدم ميزة الكاميرا المتعددة.

وأشارت تسريبات جديدة نشرها المدون التقني المعروف بـ”@OnLeaks” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن الكاميرا الخلفية للهاتف القادم من أبل سيحمل ثلاث عدسات تصوير.

وكشفت الصور المسربة عن ترتيب لعدسات الكاميرا، الذي يعكس شكلًا غريبًا لم يظهر من قبل، حيث إن أحد العدسات الثلاث ليس في نفس جهة العدستين الثانيتين، ولكنها منفردة أسفل جزء الفلاش.

كما يعكس ترتيب العدسات وجهة نظر مختلفة للشركة، خاصة وأنها كانت قد قدمت عدستين في هواتفها العامين الماضيين أسفل بعضهما البعض بمحاذاة واحدة، لذلك يبدو أن أبل تجهز لميزة جديدة ستفاجئ بها السوق التقني، وقد تكون متعلقة بفكرة الواقع المعزز AR.

وأكد تقرير الصحيفة الأمريكية، أن هواتف آيفون لهذا العام ستحمل شاشات OLED فقط، وذلك استمرارًا لما بدأته مع هاتفها آيفون اكس في عام 2017.

وسترفع شاشات OLED من تكلفة تصنيع الهاتف بالكامل، ما يؤدي لرفع أسعار بيع الهواتف الجديدة، ما يؤثر على حجم مبيعات هواتف آيفون، الأمر الذي قد يشكل سببًا في عدم إفصاح أبل عن حجم مبيعات منتجاتها، وستكتفي بالكشف عن أرقام أرباحها فقط.