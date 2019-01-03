“أبل” تخفض تقديراتها لمبيعاتها بسبب تباطؤ النمو في الصين‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت مجموعة “أبل” للصناعات التكنولوجية، أمس، خفض تقديراتها لنتائج الربع الأول من السنة المالية الجديدة خصوصًا بسبب تباطؤ النمو في الصين.

وفي رسالة وجهها إلى المستثمرين، تحدث رئيس مجلس إدارة المجموعة، تيم كوك، عن ارتفاع سعر الدولار وتباطؤ “أقوى مما كان متوقعًا” للاقتصاد الصيني، لتبرير هذا الخفض النادر في التقديرات.

وقال كوك: “نعتقد أن البيئة الاقتصادية في الصين واجهت مزيدًا من الأضرار بتصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة”.

وفي المبادلات الإلكترونية بعد انتهاء الجلسة، تراجع سعر سهم “أبل”، الذي أغلق الأربعاء على 157,92 دولار بارتفاع طفيف جدًا (0,11 %)، لكن بانخفاض نسبته 32 % عن أعلى مستوى تاريخي سجله في تشرين الأول/أكتوبر.

وحوالي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، كان تراجع بنسبة 7,6 %.

وكتب تيم كوك: “نتوقع ضعفًا اقتصاديًّا في عدد من الأسواق الناشئة، لكن هذا الأمر كان له تأثير أكبر مما كنا نقدر”.

وأضاف أن الجزء الأساسي من خفض التقديرات يتعلق بهواتف “آيفون” وأجهزة الكمبيوتر “ماك” والأجهزة اللوحية “آيباد” فيما تسميه المجموعة “الصين الكبرى”، أي الصين وتايوان.

وبذلك سيتراجع رقم أعمال “أبل” في الفصل الأول من العام (من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر) إلى 84 مليار دولار بدلًا من 91 مليارًا كان يتوقعها المحللون.

وستعلن هذه النتائج رسميًّا في الـ29 من كانون الثاني/يناير.