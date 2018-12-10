“هواوي” تكشف أسرار هاتفها الجديد “Honor View 20” (صور)

كشفت شركة هواوي العديد من الأسرار حول هاتفها الجديد “Honor View 20″، والذي سترفع عنه النقاب في حفل يوم 26 ديسمبر الجاري في الصين.

ويعتبر “Honor View 20” أول هاتف محمول يحمل كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل في العالم.

ووفقًا لما نشره موقع “CNET” التقني، فإن الشركة ستعتمد في هاتفها الجديد على تقنية تستخدمها لأول مرة كي تقوم بوضع الكاميرا الأمامية داخل الشاشة مباشرة دون الاستعانة بجزء أسود “نوتش”، حيث تتمثل تقنيتها الجديدة في تصنيع الجزء العلوي من الشاشة بشكل منفصل عن بقيتها بحيث تكون شفافة، وبالتالي لن تحتاج الشركة إلى إجراء ثقب كبير مباشرة داخل الشاشة، كما هو حال هاتف سامسونغ غلاكسي “A8s”، حيث إن سامسونج أجرت ثقبًا يحتل 6 مم من الشاشة، بينما هواوي فتحت فقط 4.5مم، ورغم الفارق الضئيل، إلا أن الشركة الصينية تزعم أن فتحتها تشغل مساحة أقل 50% من ما يشغله ثقب نظيرتها الكورية.

وكي تكتمل التجربة الفريدة، زودت هواوي الهاتف الجديد بمستشعر كاميرا صغير قادر على البقاء داخل فتحته الصغيرة في الشاشة، إلى جانب ذلك قدمت الشركة فكرة مبتكرة وهي أن تقوم بإحاطة الفتحة المخصصة له في الشاشة بحلقة معدنية تمنع تداخل أشعة إضاءة الشاشة مع مسار تصوير عدسة الكاميرا، وبالتالي تخرج الصور طبيعية ونقية دون أي تداخلات ضوئية معها.

أما على مستوى التصوير، فهاتف “أونور ڤيو 20” سيحمل كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل والتي ستكون الأولى من نوعها في العالم التي يعمل بها هاتف ذكي، وذلك عبر مستشعر سوني للتصوير الجديد “IMX586″، ويعمل بتقنية دمج البيكسلات، بحيث يدمج 4 بيكسلات لتكوين بيكسل كبير ما يقدم صور بدقة 12 ميغابكسل فائقة الوضوح والدقة، إلى جانب أن مستشعر سوني سيتيح التقاط صور بتقنية “HDR”، وبالتالي لن يحتاج الهاتف للعمل بميزة برمجية داخل نظام تشغيل الكاميرا.

ومن المنتظر أن يصل الهاتف الجديد إلى الأسواق العالمية بعد 22 يناير المقبل، حيث إنه موعد الكشف عن الهاتف في باريس.