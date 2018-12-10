سامسونغ تعلن عن أول هاتف في العالم بكاميرا داخل الشاشة (صور)

أعلنت شركة سامسونغ عن هاتفها الجديد الأول من نوعه في العالم “غلاكسي A8s”، وهو أول هاتف يحمل كاميرا سيلفي داخل شاشته نفسها.

وذكر موقع “سام موبايل” المتخصص، أن الهاتف الجديد يحمل شاشة سعة 6.4 بوصة بدقة FHD +، دون حواف، ما يقدم تجربة مميزة للمستخدم مع مشاهدة الفيديوهات والاستمتاع بألعاب الموبايل.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراغون 710، وذاكرة عشوائية بسعة 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت.

ويتمتع الهاتف بمستشعر البصمة على الجانب الخلفي، كما أنه يبقي على ميزة تفتقر العديد من الهواتف إليها، وهي فتحة السماعات التقليدية 3.5مم ما سيسهل على المستخدم الاستمتاع بسماعاته المفضلة.

واهتمت الشركة بتقديم تجربة رائعة لعشاق التصوير مع هاتفها الجديد، حيث يحمل كاميرا سيلفي داخل شاشة الهاتف بدقة 24 ميغابكسل، وثلاث كاميرات خلفية الأساسية 24 ميغابكسل والثانية 5 ميغابكسل والثالثة 10 ميغابكسل.

وسيأتي الهاتف ببطارية 3300 مللي أمبير، وسيصل السوق الصينية قبل العالم بنهاية العام الحالي.