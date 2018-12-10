الصين: لم نسمع بمشاكل أمنية واجهتها أي دولة مع “هواوي”

قالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين، إنها لم تسمع قط بمشاكل أمنية واجهتها أي دولة مع شركة “هواوي” العملاقة للتكنولوجيا، وذلك بعد اعتقال المديرة المالية للشركة منغ وان تشو في كندا.

وأدلى لو كانغ المتحدث باسم الوزارة بالتصريح خلال إفادة صحفية في بكين.

وتسعى منغ للإفراج عنها بكفالة بعد إلقاء القبض عليها في أول ديسمبر/كانون الأول بمدينة فانكوفر بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وأظهرت وثائق قضائية أن “منغ طلبت الإفراج عنها بكفالة لحين عقد جلسة بشأن تسليمها” مشيرة إلى “مخاوف على صحتها في الحجز بكندا وأسباب أخرى”.