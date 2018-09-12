موعد مؤتمر آبل.. وهذه موصفات وأسعار هواتف آيفون الجديدة

بدأ العد التنازلي واقترب موعد إطلاق هواتف “آيفون” الجديدة لهذا العام، والتي سيعلن عنها ضمن مؤتمر آبل الذي سيقام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة (الرابعة بتوقيت غرينيتش) من مساء اليوم الأربعاء.

وتنقل آبل مؤتمرها على الهواء مباشرة على الإنترنت والقنوات التلفزيونية وسيتم بثه مباشرة هذا العام عبر حساب الشركة على تويتر “@Apple”، لتكون بذلك المرة الأولى التي تقوم الشركة فيها ببث الحفل خارج متصفحها سفاري وخدمتها التلفزيونية Apple TV ومتصفح مايكروسوفت إيدج على ويندوز 10.

وبحسب التسريبات ونسق إصدارات جهاز “آيفون” فإن هذا ما سنتوقعه من آبل في حدث الإطلاق اليوم الأربعاء:

تحدثت تقارير منذ أشهر عن أن آبل ستعلن إطلاق 3 هواتف آيفون هذا العام، واحد بنفس حجم آيفونX والآخر بشاشة حجمها 6.5 بوصة، أكبر جهاز آيفون على الإطلاق.

وتتوقع وول ستريت أن يطرح بسعر ما بين 1049 و1099 دولارا بالمقارنة مع 999 دولارا وهو سعر هاتف آيفون إكس آخر إصدارات الهواتف من أبل.

وسيكون جهاز آيفون الثالث بمثابة نسخة أرخص بمبلغ يقارب 725 دولارًا، وشاشة LED، وسيتوفر بعدة ألوان. ومن المتوقع أن تكون الأجهزة الثلاثة بنفس تصميم الآيفون X .

وقال هال إيدنز كبير الاقتصاديين لدى (كابيتال انفستمنت كاونسل) المساهمة في أبل “ليس هناك تغيير حقيقي مطروح”. وأضاف “الأمر يتعلق فقط بإقناع الناس بمواصلة التطلع للأعلى”.

وستحظى الطرازات ذات المستوى العالي بنظام تشغيل A12، والذي سيعمل 10% أسرع من نظام التشغيل الذي سبقه.

وتوحي بعض الإشارات إلى أن بطارية الهواتف الجديدة ستكون أفضل من نظيراتها في الهواتف التي أطلقتها الشركة العام المنصرم، لكنها من المحتمل أن تحمل نفس صفات كاميرا الآيفون X.

وتقول تقارير إن الهاتفين الأعلى أداءً سيحملان اسم آيفون XS، والهاتف الأكبر بشاشة 6.5 بوصة سيحمل اسم آيفون XS MAX.

وتوقع البعض أن الهاتف الأرخص قيمة سيحمل اسم آيفون 9، لكن وكالة بلومبيرغ قالت إن اسمه سيكون آيفون XR.

وبما يخص توافر الهواتف في الأسواق، فإن محللين قالوا إنها ستطرح في فترة قصيرة بعد حفل إطلاقها، خلاف السنة الماضية عندما أطلقت آبل هاتف آيفون X في سبتمبر، ولم يطرح في الأسواق إلا في بداية شهر نوفمبر.

وكشفت التسريبات عن أن “الهاتف الجديد سيأتي بالعديد من الألوان مثل الأحمر والفضي والأزرق والبُني، إلى جانب مجموعة من الألوان الأخرى التي ظهرت في تسريبات سابقة مثل الوردي والأسود والبرتقالي”.

ومن التسريبات الجديدة يتضح أن “الهاتف رخيص التكلفة سيحمل ميزة تشغيل خطين في الهاتف نفسه، وهي ميزة ستوفرها شركة أبل للمرة الأولى في هواتفها، لكن من المرجح أنها لن تتوفر في جميع الدول، وستستهدف بها الدول النامية وكذلك الهند والصين لتتمكن من المنافسة في سوق الموبايل في تلك الدول”.

أما على مستوى ساعة “أبل“، فإن التصميم الخاص بالساعة الجديدة ملفت للانتباه لأنه يظهر كيف قللت الشركة مساحة حواف الشاشة بشكل كبير واستغلت تلك المساحات في زيادة حجم الشاشة نفسها لتقدم مساحة أكبر للرؤية والاستخدام أمام أصابعك، وهذا ما توقعته العديد من التقارير منذ مطلع العام الحالي.