أهم 5 منتجات أعلنت عنها أبل في مؤتمرها اليوم (صور)

أقامت شركة أبل يوم الثلاثاء حفلًا خاصًا للإعلان عن منتجات جديدة تستهدف التعليم والطلبة والمعلمين، تحت شعار رحلة ميدانية Field Trip، لذلك أقيم الحفل في إحدى مدارس مدينة شيكاجو، وفقًا لما نشره موقع ذا ڤيرج التقني.

آيباد جديد بسعر منخفض

كشفت شركة أبل عن جهاز لوحي جديد بشاشة 9.7 بوصة وستأتي بمستشعر بصمة Touch ID وكاميرا أمامية بدقة HD مخصصة لمكالمات الفيديو FaceTime، وكاميرا خلفية 8 ميجابكسل، بالإضافة الى معالج ببروسيسور A10 Fusion، إلى جانب بطارية قادرة على العمل مدة 10 ساعات متواصلة على شبكات LTE للاتصالات.

قلم لوجيتيك للآيباد

كما كشفت شركة لوجيتيك عن مجموعة منتجات مميزة مخصصة للطلبة والاستخدام المدرسي مع أجهزتهم اللوحية آيباد، الأول هو قلم ذكي Crayon مخصص للعمل مع أجهزة آيباد بسعر 49 دولارًا، وهو بديل مخفض لقلم أبل الرائد Apple Pencil.

أما عن المنتج الثاني فهو غطاء مبطن مقوى لأجهزة آيباد وبصحبته كيبورد مدمج فيه، بحيث يتيح ذلك للطلبة الكتابة بحرية على أجهزتهم، بالإضافة إلى حمايتها، وكل ذلك بسعر 99 دولارًا.

تحديثات منصة iWork

قدمت شركة أبل العديد من التحديثات لمنصتها المخصصة للعمل iWork، وأحدها خاص بدعم استخدام قلم Apple Pencil، وخدمة Pages تتضمن الآن أداة مميزة جديدة هي Digital Book Creation، والتي تسمح للطلبة والمعلمين أن يقوموا بإنشاء الكتب سويًا من خلال الصور والملاحظات المكتوبة بخط اليد عبر أجهزتهم الإلكترونية المختلفة المتوافقة للعمل مع المنصة، بالإضافة إلى أن ميزة الأرقام Numbers والتي ستقدم للطلبة إمكانية إنشاء تقارير دراسية، إلى جانب ميزة Clips والتي تسمح للطلبة بأن يستخدموا بعض المؤثرات البصرية على صورهم.

تطبيق Schoolwork

أطلقت أبل أيضًا تطبيق Schoolwork الجديد والذي يسمح للمعلم أن يقوم بإدارة فصله الدراسي إلكترونيًا، حيث يمكن للمعلم أن يقوم بإعطاء طلابه واجبات منزلية ويقوم بمتابعتها معهم خلال تأديتهم لها، حيث يمكن للمعلم القيام بذلك وكأنه يكتب بريدًا إلكترونيًا، حيث يستطيع إلحاق ملفات ومستندات PDF وروابط إلكترونية، مع إتاحة مجموعة من الستيكرات التي يمكن للمعلم أن يكافيء بها طلابه.

برنامج Everyone Can Create

وقد دشنت شركة أبل حملة تدعى “الجميع يمكنه أن يصنع المحتوى” والتي تشجع الطلاب على إنشاء محتوى تفاعلي معتمد على الصور والفيديوهات والكتابة بخط أيديهم إلكترونيًا، بالإضافة للرسم، وكل ذلك مع الاستفادة من تقنيات الواقع المعزز.