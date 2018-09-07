“أبل” تستعد لتغيير كابل شاحن آيفون مرة أخرى.. وعراقل ستواجه المستخدمين (صور)

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن أن شركة أبل التكنولوجية العملاقة، تزويد الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون، بكابل شحن مع موصل “USB-C” خلال الأسبوع المقبل.

ووفقًا لبعض التسريبات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن الكوابل الجديدة ستمكّن المستخدمين من الشحن السريع للهواتف الذكية، لكن ذلك يعني أن بعض مالكي آيفون لن يكونوا قادرين على توصيل هواتفهم بالملحقات وأجهزة الكمبيوتر الموجودة.

ودأبت الشركة على تزويد هواتفها بكابلات شحن “USB-A”يمكن توصيلها بأجهزة الكمبيوتر وأنظمة الترفيه في السيارة، وغيرها.

ومن خلال استبدال ذلك الكابل بـ “USB-C”، قد يواجه المستخدمون بعض العوائق، لأن أولئك الذين يشترون أحدث أجهزة آيفون، لن يستطيعوا استخدام الكابل الجديد بالشاحن الرئيس الذي أتى مع هواتفهم القديمة؛ لأن تلك الأجهزة تستخدم “USB-A”.

وكشفت التقارير، أن الشركة ستوفر وصلة شحن تدعى “لايتنينغ” تحول كابل الشحن الجديد “USB-C”، لكن تلك الأخبار أغضبت الكثيرين من مستخدمي آيفون.

وأعلنت الشركة أنها ستوفر كابل الشاحن الجديد ومنفذ “لايتننيغ” للأسواق، في منتصف عام 2019، كما سيتم تصميم الكابل الجديد ليكون بقوة 18 واط، وذلك على عكس مواصفات كابلات USB-A الحالية.