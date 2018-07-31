هواوي تواجه مشكلة مع أول هاتف لها يعمل بشبكات 5G‏ 

تواجه شركة هواوي عدة مشكلات في التقاط هواتفها الجديدة، التي ستطرحها منتصف العام المقبل، لشبكات الجيل الخامس وفق تقرير جديد نشره موقع DigiTimes الهندي.

وأوضح التقرير أن شرائح هواوي للجيل الجديد من الشبكات تستهلك كمًا أكبر من الطاقة تصل إلى ضعفين ونصف الضعف مقارنة بما يستهلكه استخدام الجيل الرابع، وأن ذلك سيتسبب في ارتفاع درجات حرارتها، ما سيدفع الشركة نحو تطوير أسلوبها لتبريد هواتفها الذكية.

وقال التقرير إن خطة الشركة ستكون استبدال الغرافيت بشرائح القصدير، وهذا الأسلوب يتم استخدامه في تبريد أجهزة اللابتوب الشخصية، وفقًا لما أكده مدير التدوير بهواوي إيريك تشو.

وستعتمد هواوي على حلول الحرارة والتبريد التي تقدمها شركة Auras Technology؛ حيث إنها تقدم شرائح القصدير بسمك 0.4 مم، ورغم أن سعر تلك الشرائح ستكون مرتفعة ما قد يؤثر على سعر الهواتف المستقبلية من هواوي، إلا أن فاعليتها ستكون أكيدة لتأمين هواتفها من ارتفاع الحرارة بشكل مفاجئ.

ومن المتوقع أن تصل شرائح أوراس القصديرية بحلول أيلول/سبتمبر المقبل في الأسواق، وذلك قبل انطلاق أولى هواتف هواوي الداعمة للجيل الخامس بحلول حزيران/يونيو 2019.