هواتف ذكية جديدة بأغلفة زجاج شفاف مضاد للكسر

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الشركة قالت إن هذا الزجاج يتحمل 15 سقطة على سطح يابس دون أن ينكسر، وإن الهواتف المغلفة به ستنزل الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي.