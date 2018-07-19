هواتف ذكية جديدة بأغلفة زجاج شفاف مضاد للكسر

عرضت شركة “غوريلا غلاس 6” الأمريكية، جيلًا جديدًا من المنتجات الزجاجية يجري استخدامه لشاشات الأجهزة الهاتفية الذكية.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الشركة الأمريكية في مدينة صنيفيل بكاليفورنيا، جرى عرض الجيل الجديد من هذا الزجاج المسمى “فايبرانت”، المضاد للخدش والتشظي والذي يشبه الرخام.
وقالت الشركة، إن هذا الزجاج يتحمل 15 سقطة على سطح يابس دون أن ينكسر، وإن الهواتف المغلفة به ستنزل الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي.
وأشارت إلى أن شركة سامسونغ تنتج الآن الجيل الجديد الأول من هذه الهواتف “الزجاجية” باللون الأرجواني، فيما اختارت شركة “ون بلص” اللون الأحمر، دون أن تفصح شركة آبل عن لون الزجاج الذي ستعتمده.