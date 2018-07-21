سامسونغ تطلق حملة إعلانية تسخر من “آيفون X”  (فيديو)

أطلقت شركة سامسونغ حملة ترويجية من عدة فيديوهات، بعنوان “ingenious، والتي تستهدف السخرية من شركة “آبل” بشكل مباشر وهاتفها الأحدث “آيفون X”، وإظهار مزايا هاتفها الرائد “غلاكسي S9″، وفقًا لما نشره موقع ماك رامورز التقني.

وتعرض الحملة مقاطع فيديو لبعض الزبائن داخل أحد فروع آبل، يقومون بطرح بعض الأسئلة على أحد الموظفين، وغالبًا هو من فريق “Genius Bar” المتخصص في حل المشاكل المعقدة التي تواجه مستخدمي آبل، والذي يقوم بدوره بمحاولات للرد على تساؤلاتهم حول “آيفون X” وإقناعهم بشرائه؛ ولكنه يفشل في كل مرة.

وركز الفيديو الأول على أن أحد الزبائن يسأل موظف آبل عن إمكانية استخدام سماعاته التقليدية المفضلة مع هاتف “آيفون X”، فيجيبه الموظف بأنه يمكنه ذلك، ولكن من خلال استخدام وصلة إضافية تسمى “Dongle”، فسأله عما إذا يمكنه استخدامها في نفس الوقت مع شحن هاتفه، فقال له إنه يمكنه ذلك، ولكن في هذه الحالة سيستخدم وصلة أخرى مع الأولى، فيستاء الزبون.

أما الفيديو الثاني فتسأل إحدى المستخدمات الموظف حول ما إذا كان “آيفون X”، يأتي بميزة الشحن السريع، فأجاب بالنفي، ولكنه أشار إلى أنها يمكنها شراء وصلة شحن أبل “Lightening USB” وعندها تستطيع شراء جهاز لتقديم ميزة الشحن السريع، وحينها بدت علامات الدهشة على وجهها وقالت إن “غلاكسي S9” يقدم الميزة دون وصلات إضافية.

وجاء الإعلان الثالث ليركز على الكاميرا والتصوير، إذ سأل أحد المستخدمين الموظف حول ما إذا كانت كاميرا “آيفون X” جيدة، فأجابه بالتأكيد نعم، فقال له: “هل هي أفضل من “غلاكسي S9″، فأشار الموظف إلى أن الزبون يقصد التقييم الذي نشره موقع “DxOMark” الشهير باختبار الكاميرات، والذي احتل فيه “غلاكسي S9” المرتبة الأولى.