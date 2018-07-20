تسريبات تؤكد قرب إطلاق هاتف سامسونغ القابل للطي

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرًا جديدًا يؤكد قرب إطلاق شركة سامسونغ لهاتفها الذكي القابل للطي الذي طال انتظاره، والذي يحمل اسمًا كوديًا “Winner”.

ووفقًا لما نقله موقع “فينتشربيت” التقني، فإن التقرير أوضح فلسفة الشركة الكورية الجنوبية المبتكرة لتقديم هاتف بشاشة 7 بوصات، بحيث يصبح عند طيه بحجم محفظة الجيب، ويكون هناك شاشة ضئيلة تعرض معلومات وتتيح للمستخدم التفاعل مع هاتفه دون الحاجة لفك طيه.

وأكد التسريب أن الشاشة الصغيرة ستكون على الجانب الخلفي العلوي للهاتف، بحيث تكون الكاميرا في الجهة السفلى، أو العكس، بحيث يمكن للمستخدم الاستفادة من كاميرا هاتفه، دون الاضطرار إلى فتح الهاتف بحجمه الكامل.

وجاء التسريب متوافقًا مع ما نشره موقع LetsGoDigital حول براءة اختراع قد تم تسجيلها من جانب سامسونغ منذ 2016، وهي خاصة بهاتف قابل للطي تتوافق مواصفاته مع ما جاء بتقرير الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن سعر الجهاز قد يفوق 1500 دولار، وذلك يرجع إلى استخدام شاشتين، ما يستدعي رفع حجم البطارية لإمداد الهاتف بالطاقة اللازمة، إضافة إلى زيادة قدرات الهاتف من حيث الأداء والمعالجة، خاصة معالجة الرسوميات، ما سيتطلب تطوير نظام تبريد للهاتف.

ولم ينس العالم بعد ما حدث لسامسونغ مع انفجارات هاتفها الكارثي نوت 7.