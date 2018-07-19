مع “نوت 9”.. سامسونغ تطلق جهازًا جديدًا في أغسطس

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرًا جديدًا يؤكد أن سامسونغ تجهز حاليًا لإطلاق سماعتها المكبرة الجديدة، والتي ستحمل مساعد الشركة الذكي بيكسباي.

ويشير التقرير، وفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني، إلى أن سامسونغ تحاول من خلال تقديم سماعة مكبرة مميزة بدقة صوتية عالية أن تسلط الأضواء على مساعدها بيكسباي، خاصة وأنه سينافس بذلك عمالقة السوق مثل غوغل أسيستانت وسيري وأليكسا، فجميعهم وصلوا على متن أجهزة مساعدة منزلية.

ويوضح التقرير أن سامسونغ سترفع الستار عن جهازها الجديد في حفل ستقيمه الشهر المقبل، وبالتالي تتوافق تلك المعلومات مع موعد الحفل الذي كشفته الشركة الكورية الجنوبية مطلع الشهر الماضي والموافق التاسع من أغسطس المقبل، والذي ستكشف فيه عن هاتفها المنتظر غلاكسي نوت 9.

وأورد التقرير بعض نقاط القوة التي سترفع من شأن جهاز سامسونج للمساعدة المنزلية، أولها هو سعره المنخفض 300 دولار، وبذلك سيكون أرخص من جهاز آبل “HomePod” بـ 350 دولارًا، وكذلك جوجل هوم ماكس بسعره الـ400 دولار.

وتمتلك سامسونغ عائلة متنوعة من الأجهزة المنزلية والتي تجمعها منصة واحدة “SmartThings”، بحيث يمكنك التحكم فيها جميعًا من خلال الأوامر الصوتية، والتي سيرد عليها الجهاز عبر توجيه الصوت مباشرة في اتجاه وجودك، وهي ميزة تحمل اسم “Sound Shifting”.