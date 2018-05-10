“أبل” تبتكر ميزة تجعل هواتفها “محصنة” أمام الجهات الأمنية

أدرجت شركة أبل، ميزة جديدة داخل إصدارها التجريبي من نظام تشغيل هواتفها آيفون iOS 11.4، لتضاف على قائمة الميزات التي تتبع بها أجهزة آيفون، بحسب تقرير نشره موقع “ElcomSoft”.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم أن يتحكم في مدى إمكانية تشغيل مخرج نقل البيانات وشحن الهاتف Lightening port، والذي عادة ما تستخدمه السلطات الأمنية لفك كلمات مرور هواتف آيفون.

وأشار التقرير إلى أن ميزة USB Restricted Mode الجديدة تمكن المستخدم من أن يجعل فتحة نقل البيانات خاصة بالشحن فقط، في حال كان الهاتف مغلقًا أو كان متصلًا بجهاز كمبيوتر غير موثوق فيه، بالإضافة إلى أن الميزة تقوم بوقف عمل المخرج بالكامل بعد بقائه دون استخدام لمدة أسبوع.

وتأتي تلك الميزة بعد انتشار جهاز جديد يدعى GrayKey الذي تستخدمه السلطات الأمنية والشرطة لتخطي طبقة حماية الهواتف الذكية من شركة أبل، التي تتمثل في رمز مكون من 6 أرقام، وعلى الرغم من ذلك، فإن الميزة الجديدة لن تحمي المستخدمين بنسبة 100%، ولكن ستصعب من مهمة السلطات الأمنية وتضعها تحت حاجز محدود من الوقت، ما سيقلل فرصة تخطيهم لكلمات مرور المستخدمين.

ورصدت الميزة من قبل في iOS 11.3؛ ولكنها لم تكن مفعلة، وبالتالي وصولها يبشر بأن تكون متوفرة في الإصدار الرسمي حين تعميمه لجميع المستخدمين.