شاهد أول هاتف ذكي تفوق على “آيفون” قبل 13 عامًا (صور)

ننتظر جميعًا أحدث ما تنتجه شركات الهواتف الكبرى مثل “سامسونغ” و”أبل”، ونترصد كل ما هو جديد يتعلق بـ “آيفون” والهواتف الذكية.

ولكن هل تصدق أن أول هاتف ذكي تم ابتكاره قبل ظهور آيفون بنحو 13 عامًا وحظي بمزايا نعتبرها جديدة اليوم رغم وجوده في تلك الحقبة.

واخترعت شركة “جنرال ماجيك” أول هاتف ذكي عام 1994، أي قبل 13 عامًا من ظهور آيفون، وأطلقت عليه اسم “بوكيت كريستال” (بلورة الجيب).

لم يسمع أحد بالهاتف الذكي أو بالشركة المصنعة له والتي كانت تملكها شركة “أبل”، لأنها أفلست بعد إصدار الهاتف المتقدم، بقليل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم تكن شبكة الإنترنت سريعة بما فيه الكفاية، كما صدم سعر الجهاز البالغ 800 دولار المستهلكين آنذاك، ولم تبع الشركة سوى 3 آلاف هاتف فقط؛ ما أدى إلى هبوط أسعار أسهم الشركة وإفلاسها في نهاية المطاف عام 2004.

ومع ذلك كشف التاريخ أن ابتكار شركة “جنرال ماجيك” له شعبية هائلة ليس لهم حصة فيها، إذ تميز هاتف “بوكيت كريستال” بشاشة تعمل باللمس ورموز للبريد الإلكتروني وتقويم وحتى إيموجي.

ورغم فشل الهاتف الذكي الأول في العالم، إلا أنه ألهم مبتكريه ليصبحوا من أهم الشِخصيات في وادي السيليكون، بعد تأسيس مواقع إلكترونية مثل “eBay” و”LinkedIn”، كما صمموا نظام تشغيل أندرويد.