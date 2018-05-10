“أبل” تحذف تطبيقات تشارك مواقع المستخدمين الجغرافية

كشف تقرير جديد نشره موقع “9to5mac ” عن أن شركة “أبل” بدأت في تضييق الخناق على التطبيقات داخل متجرها “آب ستور”، والتي تقوم بمشاركة بيانات المستخدمين الخاصة بمواقعهم الجغرافية مع شركاء الطرف الثالث، دون موافقة مباشرة وصريحة من المستخدمين.

وأوضح التقرير أن أبل لم تنشر رسميًا عن الأمر، ولكنها أرسلت إلى مطوري التطبيقات المختلفة رسائل إلكترونية تحذرهم من تورطهم في إرسال بيانات المستخدمين الخاصة بمواقعهم لشركات الطرف الثالث، وأكدت ضرورة أن يقوموا بالتخلص من أي أكواد برمجية أو إضافات داخل تطبيقاتهم تجمع وترسل تلك البيانات إلى الشركات، دون رضا صريح من جانب المستخدمين.

واشترطت أبل في سياسات وقواعد قبولها لتطبيقات المطورين ودخولها إلى متجر تطبيقاتها Appstore أن يوضح المطورون الهدف من جمع بيانات المستخدمين، وكذلك أن يكشفوا عن طبيعة وهوية شركات الطرف الثالث التي يرسلون لها تلك البيانات.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية محاولات أبل الالتزام بشروط وبنود قانون الاتحاد الأوروبي للخصوصية الجديد GDPR، والذي يلزم الشركات أن تحترم خصوصية المستخدمين في الدول الأوروبية، وكذلك توضح لهم طبيعة سياسات وشروط استخدامهم لخدماتها، وأن تحصل منهم على موافقة تامة وصريحة على استخدامها لبياناتهم لأغراض دعائية أو أغراض تجارية.