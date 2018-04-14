“القرش الأسود”.. هاتف جديد بمواصفات قوية (صور)

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الجديد المميز الموجه لعشاق الألعاب وهو Black Shark ” القرش الأسود” الذي يختلف تمامًا عن عائلة هواتفها الذكية الشهيرة Mi .

وكشفت شاومي أن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة 5.99 بوصة بدقة وضوح FHD+ وذاكرة عشوائية 6 غيغابايت أو 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت أو 128 غيغابايت.

ويأتي الهاتف بمعالج قوي مميز وهو سناب دراغون 845، ويقدم أداءً متميزًا في معالجة الرسوميات من صور وغرافيكس مهما كانت معقدة ودقيقة، إلى جانب نظام تبريد سائل قادر على خفض حرارة الهاتف بمعدل 8 درجات سيلسيوس، أي حوالي 46 درجة مئوية، ما سيفتح المجال أمام اللاعبين في أن يستمتعوا باللعب دون الخوف من ارتفاع حرارة هواتفهم.

وأعلنت الشركة أن هاتفها يحمل بصحبته إكسسوارًا يحول الهاتف إلى عتاد مخصص للألعاب، حيث أنه مزود ببعض الأزرار التي تسمح للمستخدم أن يتحمم في الألعاب، وهذا الإكسسوار يعمل بالبلوتوث، ويتم بيعه منفصلًا بسعر 30 دولارًا.

ويبلغ سعر الهاتف 477 دولارًا للإصدار ذي 6 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، و577 دولارًا للإصدار ذي 8 غيغابايت.