شاهد رد فعل لاعب النادي الأهلي السعودي بعد علمه بتقدم الهلال على القادسية عبر الهاتف (فيديو)‎

أبدى لاعب النادي الأهلي السعودي غضبه بعد علمه بتقدم نادي الهلال على القادسية، رغم فوز فريقه على الرائد.

والتقطت كاميرا مباراة الأهلي والرائد دكة بدلاء النادي الأهلي وأحد اللاعبين يشاهد نتيجة مباراة الهلال والقادسية، وأبدى غضبه فور علمه بالنتيجة وتقدم الهلال.

في الجانب الآخر.????

يهربون الجوال لدكه ليتابعوه من بعيد

كم انت كبير ايها الهلال????#الهلال_القادسيه

pic.twitter.com/sGcef8l34H — عبدالعزيز الدحيلي (@al_dhiily) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وعزَّز نادي الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه القادسية 1-0، اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري، وطارده الأهلي الذي فاز على مضيفه الرائد 3-0.

وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، انتزع الهلال فوزًا صعبًا من مضيفه القادسية 1-0.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد الشلهوب الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ36.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، واصل الأهلي مطاردته للهلال على صدارة الترتيب، بعد فوزه على مضيفه الرائد 3-0.

وسجل أهداف الأهلي ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة الـ60، وعمر السومة في الدقيقة الـ65، وحسين على المقهوي في الدقيقة الـ76.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر، وتوقف رصيد الرائد عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط.