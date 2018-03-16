نادي الهلال يعزّز صدارته لترتيب الدوري السعودي والأهلي يطارده (فيديو)

عزَّز نادي الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه القادسية 1-0، اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري، وطارده الأهلي الذي فاز على مضيفه الرائد 3-0.

وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، انتزع الهلال فوزًا صعبًا من مضيفه القادسية 1-0.

ويُدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد الشلهوب الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 36.

وأهدر السوري عمر خربين، لاعب الهلال ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد القادسية عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع).

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر للهلال في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في سبعٍ، فيما تعد هذه الخسارة الثانية عشرة للقادسية هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات، والتعادل في سبع.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، واصل الأهلي مطاردته للهلال على صدارة الترتيب، بعد فوزه على مضيفه الرائد 3-0.

وسجل أهداف الأهلي ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة الـ60، وعمر السومة في الدقيقة الـ 65، وحسين على المقهوي في الدقيقة الـ 76.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر، وتوقف رصيد الرائد عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط.