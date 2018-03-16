أهداف مباراة الهلال والقادسية.. محمد الشلهوب يتقدم للزعيم (فيديو)

تقدم محمد الشلهوب لنادي الهلال السعودي على حساب الاتفاق بهدف نظيف، في المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الـ18 المؤجلة من دوري المحترفين.

استلم الشلهوب بينية جميلة من زميله منفردًا بمرمى القادسية، وأودع الكرة في الشباك.

فيديو || هدف الهلال الاول pic.twitter.com/E7B99r5eR2 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٦ مارس، ٢٠١٨

ويترقب عشاق الكرة السعودية المواجهتين المثيرتين، مساء الجمعة، حيث يحل الهلال ضيفًا على القادسية، ويحل الأهلي ضيفًا أيضًا على الرائد، في المباراتين المؤجلتين من الجولة الثامنة عشر للدوري السعودي.

ويبدو هذان اللقاءان في غاية الأهمية، سواء بالنسبة لصراع التتويج باللقب بين الهلال والأهلي، أو صراع البقاء في الدوري الذي يخوضه أيضًا القادسية والرائد.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول الدوري.