مباراة الهلال والقادسية.. الجماهير توجه رسالة للاعبي الزعيم قبل المباراة‎ (صورة)

وجهت جماهير نادي الهلال السعودي رسالة إلى لاعبي فريقها، قبل انطلاق مباراة الهلال والرائد المؤجلة من الجولة الـ18 لدوري المحترفين.

ورفعت جماهير “الزعيم” لافتة مكتوبًا عليها: “قاتلوا من أجل شعار الهلال وجماهيره”، في إشارة إلى عدم التفريط في أي نقطة خلال الفترة المقبلة.

ويترقب عشاق الكرة السعودية المواجهتين المثيرتين، مساء الجمعة، حيث يحل الهلال ضيفًا على القادسية، ويحل الأهلي ضيفًا أيضًا على الرائد، في المباراتين المؤجلتين من الجولة الثامنة عشر للدوري السعودي.

قاتلوا من اجل شعار الهلال و جماهيره ????. pic.twitter.com/5fJWqpErow — اخبار الهلال (@hilalstuff) ١٦ مارس، ٢٠١٨

ويبدو هذان اللقاءان في غاية الأهمية، سواء بالنسبة لصراع التتويج باللقب بين الهلال والأهلي، أو صراع البقاء في الدوري الذي يخوضه أيضًا القادسية والرائد.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول الدوري.

ويخشى الهلال أي سقوط جديد يمنح الأهلي الصدارة في الدوري، خاصة أنه بعد مباراتي اليوم سيتقابل الفريقان يوم 7 أبريل المقبل، ثم يلعب الهلال الجولة الأخيرة ضد الفتح، ويخوض الأهلي آخر لقاء ضد أحد.