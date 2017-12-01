دعوى قضائية تتهم “غوغل” بانتهاك خصوصية مستخدمي آيفون

أقامت مجموعة حقوقية اسمها “Google You Owe Us” دعوى قضائية ضد شركة غوغل تتهمها فيها بأنها تنتهك خصوصية مستخدمي هواتف آيفون من خلال زرع ملفات تتبع داخل متصفح الإنترنت سفاري لمراقبة ما يقوم به المستخدمون، وفقًا لما نشره موقع “ذا ڤيرج” التقني.

وأوضحت الدعوى أنه في العام 2012 واجه “فيسبوك” وغوغل دعوى مشابهة، إلى جانب عدد آخر من الشركات، وأنكرت حينها غوغل الأمر، وقضت المحكمة بدفع الشركة تعويضًا قيمته 22.5 مليون دولار.

وأشار المتحدث الرسمي باسم غوغل إلى أن الشركة ستواجه الدعوى بالدفاع وأن الأمر ليس بالجديد عليها، وأنها قادرة على إثبات وجهة نظرها أمام المحكمة.

وتؤكد الدعوى أن غوغل تتبع مستخدمي هواتف آيفون من خلال ملفات برمجية cookies والتي تسمح لها بالتعرف على كل ما يتصفحه المستخدمون عبر متصفح الإنترنت سفاري، ما يعتبر بمثابة اختراق صريح لقواعد نظام تشغيل آبل.