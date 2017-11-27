أبل تقدم بديلا أرخص عن “آيفون X”.. وهذه هي المميزات (صور)

كشفت شركة “أبل” عزمها إطلاق هاتف “أيفون” رخيص الثمن خلال الأشهر المقبلة يخلف هاتفها “آيفونX”، ويمنح عشاق علامة “التفاحة” فرصة لاقتناء هاتف مماثل بمواصفات وسعر أقل.

وتشير تسريبات شبه مؤكدة نقلتها صحيفة “merror” البريطاية إلى أن الشركة الأمريكية ستطلق اسم “iPhone SE 2” على هاتفها المقبل، الذي سيتميز بشاشة كاملة على الواجهة الأمامية كما في هاتف الشركة الأخير.

وترى الشركة أن الهاتف المقبل الذي أطلق لأول مرة في مارس من العام 2016، سيشكل بديلًا جيدًا للراغبين في اقتناء هاتف “آيفونX” بسعر أقل من سعره الحالي والذي يبدأ من 1000 دولار أمريكي.

وذكرت صحيفة “Daily News” الاقتصادية التايوانية أن شركة “أبل” تعاقدت مع شركة “Wistron” في تايوان من أجل تصنيع هاتفها المقبل “iPhone SE 2” في مصانعها بالهند.