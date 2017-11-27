بعد تقنين أخبار “روسيا اليوم وسبونتك”.. غوغل: لن نغير ترتيب المواقع الإلكترونية

قالت هيئة الاتصالات الروسية، اليوم الاثنين، إن شركة “غوغل” أبلغتها بأن محرك البحث العملاق لن يغير طريقته في إعادة ترتيب المواقع الإلكترونية الفردية.

وذكرت هيئة الاتصالات على موقعها الإلكتروني أن “غوغل” كانت ترد على طلب من الهيئة فيما يتعلق بقناة “آر.تي” وشبكة “سبوتنيك” الإعلامية الروسيتين.

وقال إيريك شميت، المدير التنفيذي لشركة “ألفابيت“، التي تملك محرك البحث العملاق، في منتدى دولي هذا الشهر ردًا على سؤال عن ظهور مقالات لـ”سبوتنيك” على “غوغل” إن الشركة تعمل على أن تقلل ظهور “هذا النوع من المواقع” بدلًا من شطبه.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت الخميس الماضي إن “تحرك شركة غوغل لوضع مقالات من موقعي سبوتنيك وروسيا اليوم الإخباريين، في صورة تجعلها تظهر متأخرة في نتائج البحث إنما هو عمل يصل إلى حد الرقابة”.

واعتبرت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الخارجية، في إفادة صحفية، أن غوغل “تتصرف تحت ضغط سياسي قوي من جانب السلطات الأمريكية”.