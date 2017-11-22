غوغل تتتبع هاتفك الأندرويد دون GPS أو إنترنت

أعلن تقرير جديد، نشره موقع Quartz، أن غوغل تتتبع وتسجل الموقع الجغرافي لمستخدمي هواتف أندرويد، وذلك من خلال الاعتماد على شبكة خدمات المحمول، وبالتالي لا حاجة للإنترنت أو GPS، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة تجمع تلك المعلومات منذ مطلع العام الجاري، بعد أن وضعت تقنية Call ID على هواتف أندرويد، والتي تطور وتحسن من قدرة الهواتف على استقبال الرسائل النصية، وكذلك دفع الإشعارات Push Notifications.

وتقوم تلك التقنية بتتبع موقع المستخدم الجغرافي بالنسبة إلى أبراج تقوية الشبكة، ومن خلال الاعتماد على البيانات نفسها من أكثر من برج تقوية، سيكون من السهل تحديد موقع المستخدم بشكل دقيق على الخريطة.

واعترفت الشركة بأنها تقوم بهذا الأمر، ولكنها أكدت أن جميع تلك البيانات لا يتم تخزينها ويتم مسحها أولاً بأول، مشيرة إلى أنها ستوقف جمع البيانات الجغرافية بنهاية نوفمبر الجاري.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تثير فيها غوغل الشكوك حول البيانات التي تجمعها من هواتف المستخدمين، إذ إنها منذ أشهر قليلة، قامت بجمع معلومات حول ما يقوم به المستخدم في حياته دون إنترنت، وتقدم تلك البيانات إلى شركات الطرف الثالث من خلال واجهة برمجية تسمى Activity Recognition API.