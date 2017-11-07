بعد صدمة “آيفون X”.. “أبل” تستعد لطرح هاتفها الجديد “آيفون XL”‏

لم تمض سوى بضعة أيام على صدمة عشاق منتجات هواتف شركة “آبل” التي كان آخرها “أيفون X”، بسبب تحطم شاشته الزجاجية، حتى أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة عن مفاجأة هاتفها الجديد “آيفون XL”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أفاد خبراء تكنولوجيا أنهم يتوقعون أن تطرح “أبل” هاتفين جديدين أحدهما تحديث لهاتفها الأخير “آيفون X” والآخر سيكون بمثابة المنافس الأكبر حجماً لهاتف “سامسونغ نوت 8″، وسيكون تحت اسم “آيفون XL”.

وقال “Ming-Chi Kuo”، المحلل المالي في شركة “KGI Securities” إن “أبل” لن تطلق هاتفًا واحدًا فقط، بل 2 مع شاشة “أوليد وعتاد من الفولاذ الستانلس ستيل” المقاوم للصدأ.

وتوقع تقرير حول “أبل” أن تحسن الشركة من جودة نقل البيانات من خلال تطوير جسد الهاتف وإطاره المعدني، كما توقع أن تطلق “أبل” إصداراً جديدا من سلسلة “iPad Pro”.