أحد مؤسسي آبل: “آيفون إكس” لا يستحق الشراء لهذه الأسباب

في تصريح نادر، كشف ستيڤ وزنياك أحد مؤسسي شركة آبل ،وأحد أوائل مطوريها عن نيته بألا يشتري هاتف “آيفون إكس” فور إطلاقه على غير عادته، وفقًا لما نقله موقع “ماشبل” التقني عن حواره مع قناة” CNBC” الإخبارية.

وأوضح وزنياك أنه حرص لسنوات على شراء هواتف آبل ،فور إطلاقها ،ولكنه على مدار هواتف آيفون 6 و7 و8 ،والتي وجد أنها جميعًا متقاربة جدًا من حيث الإمكانيات قرر ألا يشتري الهاتف القادم فور إطلاقه.

ويحمل وزنياك حاليًا هاتف آيفون8، والذي يجده كافيًا بمميزاته ،وسيطلع على آيفون إكس ،عندما تشتريه زوجته فور إطلاقه.

وأوضح أن اهتمامه حاليًا منصب على مجال السيارات الذكية ،والشركات العاملة في هذا المجال.