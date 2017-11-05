شاب يخترق بصمة وجه “آيفون X” الخاص بأخيه “غير التوأم” (فيديو)

بعد أقل من 48 ساعة من إطلاقه، فشل هاتف “آيفون X” في اختبار مدى دقة بصمة الوجه لديه، بعدما نجح شخص في فتح هاتف أخيه ببصمة وجهه، علماً أنهما ليسا توأمين، وفقاً لما نشره موقع “ماك رامورز” التقني.

وقام الأخوان بتسجيل بصمة أحدهما على الهاتف، ومن ثم قام الآخر بمحاولة فتحه ببصمة الوجه، في البداية المحاولة فشلت، ولكن بعد ذلك ارتدى نظارة شمسية وحينها نجحت الخدعة وفتح الهاتف قفل الشاشة.

وكانت أبل أوضحت من قبل، أن بصمة الوجه على هاتفها ليست متناهية الدقة، رقم أن دقتها أفضل بمرتين من دقة بصمة الإصبع، إلا أنها غير قادرة على تمييز التوائم.

وأشارت الشركة كذلك الى أن كلمات المرور هي الأكثر تأميناً لخصوصية المستخدم على الإطلاق، ونصحت بأن يتم الاحتفاظ بها كطبقة أمنية سميكة.