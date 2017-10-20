تراجع أسهم “أبل” بسبب ضعف الإقبال على آيفون 8

شهد سهم “أبل” تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، حيث انخفضت قيمته بمعدل 3% نتيجة ضعف الإقبال على هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس، حيث إن هناك عزوفًا ملحوظًا من جانب المستخدمين، وفقًا لما نشره موقع فينتشر بيت التقني.

واختلف موقف الخبراء بشأن انتظار المستخدمين الهاتف الأكبر آيفون إكس، الذي من المتوقع أن يرفع أسهم أبل بشكل كبير، نتيجة الإقبال على شرائه، بينما يرى فريق آخر أن ارتفاع سعر الهاتف سيؤثر سلبًا على معدل الطلب عليه، في الوقت الذي لا تختلف مميزاته كثيرًا عن آيفون 8 بلس، فيما عدا التصميم وبصمة الوجه.

وجاء فريق ثالث ليقول إن تراجع الطلب على آيفون 8 و8 بلس “لن يحمل أي تأثير سلبي على هامش أرباح أبل”، لأن المستخدمين ما زالوا يفضلون شراء الهواتف الأقدم والتي تقدم لهم مساحة تخزينية أكبر.

وينتظر العالم وصول آيفون إكس إلى الأسواق في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.