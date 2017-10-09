النفط يستقر وسط توقعات بمواصلة السعودية كبح الإنتاج ودعم الأسواق

استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متعافية من خسائر بلغت 2%، الجمعة الماضي، مع تراجع عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة، وبفضل توقعات بأن تواصل المملكة العربية السعودية، كبح الإنتاج ودعم الأسواق.

وارتفع خام غرب “تكساس” الوسيط في العقود الآجلة، 9 سنتات، عن الإغلاق السابق، ليصل إلى 49.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش.

واستقر خام القياس العالمي مزيج برنت عند 55.62 دولار للبرميل. وكان النفط نزل نحو 2%، الجمعة الماضي، وتراجع الخام الأمريكي عن 50 دولارًا مع تجدد المخاوف من إنتاج زائد.

وتخطط موانئ النفط والمنتجون والمصافي في ولايات لويزيانا ومسيسبي وألاباما، التي أغلقت منشآتها قبل الإعصار “نيت” لاستئناف العمل اليوم بعدما تحركت العاصفة بعيدًا عن معظم منشآت الطاقة على خليج المكسيك في الولايات المتحدة.