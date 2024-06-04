بث "تيك توك" المباشر يعرّض الأطفال للخطر .. كيف تحميهم؟

تتهم دعوى قضائية جديدة مقامة في ولاية يوتا، تطبيق "تيك توك" بتمكين الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال ميزة البث المباشر الخاصة به.

ويتيح تطبيق "TikTok Live" للمستخدمين نشر مقاطع فيديو مباشرة على المنصة، حيث يمكنهم التفاعل مع المشاهدين والرد على التعليقات في الوقت الفعلي.

ويسمح "تيك توك" أيضًا للمشاهدين بإرسال هدايا نقدية، غالبًا ما يتم تمثيلها برموز تعبيرية ملونة للمستخدمين الذين يجرون البث المباشر.

مع العلم أن تيك توك لا يسمح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا باستخدام البث المباشر.



نادي تعر افتراضي

تزعم الدعوى التي رفعها المدعي العام في ولاية يوتا، أن "TikTok Live" يعمل "مثل نادي تعرٍّ افتراضي" حيث قد يشجع البالغين الأطفال على الانخراط في أعمال غير مشروعة أمام الكاميرا مقابل الحصول على مدفوعات من مستخدمين آخرين.

وتدعي أيضًا أن تيك توك ليس لديه إجراءات كافية للتحقق من العمر لضمان استخدام التطبيق بأمان، وأن مشغلي التطبيق كانوا على علم بإساءة استخدام ميزة البث المباشر، لكنهم فشلوا في اتخاذ الخطوات الكافية لمعالجة المشكلة.

يذكر أن أحد المحققين وجد في غضون دقائق من تصفح البث المباشر، أن فتيانًا صغارًا يستخدمون فلاتر للتظاهر بأنهم فتيات لتلقي الهدايا.