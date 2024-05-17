"تيك توك" يختبر مقاطع فيديو مدتها ساعة

يمنح "تيك توك" بعض المستخدمين خيار تحميل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة على المنصة، وقد يتسبب ذلك في مشاكل لـ"يوتيوب" وعمالقة البث الآخرين.

وتم رصد التجربة لأول مرة علنًا من قِبل محلل وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، وأكد "تيك توك" الميزة لموقع TechCrunch.

ومن غير الواضح ما هي المناطق التي يتوفر فيها التحديث وما إذا كان سيكون متاحًا لمزيد من المستخدمين، وقد أخبرت الشركة موقع TechCrunch أنه ليس لديها خطط فورية لإتاحة الخاصية على نطاق واسع.

ويعد التحديث هو الجهد الأخير من جانب منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين لتوسيع عروض منتجاتها مع تباطؤ نمو المستخدمين، حيث إن إطلاقها للمرة الأولى، سمح لمنشئي المحتوى بنشر مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية فقط.

وأصبح الحد الأقصى الآن 10 دقائق لجميع المستخدمين و15 دقيقة لبعض منشئي المحتوى، ويقدم منافسو "تيك توك"، ”إنستغرام ريلز“ و”يوتيوب شورتس“ نفس مدة التحميل.