"تيك توك" يختبر مقاطع فيديو مدتها ساعة
يمنح "تيك توك" بعض المستخدمين خيار تحميل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة على المنصة، وقد يتسبب ذلك في مشاكل لـ"يوتيوب" وعمالقة البث الآخرين.
وتم رصد التجربة لأول مرة علنًا من قِبل محلل وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، وأكد "تيك توك" الميزة لموقع TechCrunch.
ومن غير الواضح ما هي المناطق التي يتوفر فيها التحديث وما إذا كان سيكون متاحًا لمزيد من المستخدمين، وقد أخبرت الشركة موقع TechCrunch أنه ليس لديها خطط فورية لإتاحة الخاصية على نطاق واسع.
ويعد التحديث هو الجهد الأخير من جانب منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين لتوسيع عروض منتجاتها مع تباطؤ نمو المستخدمين، حيث إن إطلاقها للمرة الأولى، سمح لمنشئي المحتوى بنشر مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية فقط.
وأصبح الحد الأقصى الآن 10 دقائق لجميع المستخدمين و15 دقيقة لبعض منشئي المحتوى، ويقدم منافسو "تيك توك"، ”إنستغرام ريلز“ و”يوتيوب شورتس“ نفس مدة التحميل.
ومن شأن الاختبار أن يضع "تيك توك" في نفس فئة وزن "يوتيوب"، وسيسمح لمنشئي المحتوى بتحميل مقاطع الفيديو التي تتطلب مدة أطول، مثل البرامج التعليمية المتعمقة أو مدونات الفيديو العائلية والجامعية، والتي تحظى بشعبية على "يوتيوب".
يتفوق "يوتيوب" على "تيك توك" من حيث إجمالي عدد المستخدمين في الولايات المتحدة، وفي استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث العام الماضي، قال 83% من البالغين في الولايات المتحدة الذين شملهم الاستطلاع إنهم يستخدمون "يوتيوب"، بينما قال 33% إنهم يستخدمون "تيك توك".
ومن بين المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، قال 62% من المشاركين في الاستطلاع لمركز "بيو" إنهم يستخدمون "تيك توك"، بينما قال 93% إنهم يستخدمون "يوتيوب".
لكن "تيك توك" يتقدم على "يوتيوب" من حيث عدد دقائق المشاهدة، ففي العام الماضي توقعت شركة eMarketer الشقيقة لـ Business Insider، والشقيقة لـ eMarketer، أنه في عام 2024، سيبلغ متوسط عدد الدقائق التي يستخدمها مستخدمو "تيك توك" البالغون 55 دقيقة يوميًّا على المنصة - أي أكثر بخمس دقائق من متوسط "يوتيوب".
وكتبت سارة ليبو المحللة في eMarketer في ديسمبر/كانون الأول: "بسبب محتوى تيك توك الأقصر، تخاطر المنصة باكتشاف المستخدمين للمحتوى المقتطع وترك المنصة لمشاهدة النسخة الكاملة على يوتيوب".
وأضافت أن "زيادة طول الفيديو يمكن أن يمنع المستخدم من مشاهدة نصف مقال فيديو على "تيك توك" وإنهاء المحتوى على "يوتيوب".