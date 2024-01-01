أمريكا تُهيمن على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية في عام 2023

هيمنت الولايات المتحدة مجدداً، بفضل شركة "سبايس إكس"، على السوق العالمية للصواريخ الفضائية، إذ نفذت 107 رحلات مدارية عام 2023، متقدمة بفارق كبير على الدول الأخرى في هذا القطاع الاستراتيجي.

واستحوذت شركة "سبايس إكس" وحدها على 96 عملية إطلاق، أي بمعدل عمليتين تقريباً في الأسبوع. وشكّلت مواصلة نشر شبكة الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" التابعة لها الهدف الرئيسي لعمليات الإطلاق هذه لصاروخها "فالكون 9".

كذلك، أطلقت صاروخها "فالكون هيفي"، الذي نقل إلى المدار المسيّرة العسكرية الأمريكية "إكس-37 بي" في مهمّة بحثية، وأجرت عمليتَي إطلاق تجريبيتين لصاروخها العملاق "ستارشيب" انتهتا بانفجارين، ويُتوقع أن يُخصص هذا الصاروخ لإنزال رواد فضاء مجدداً على سطح القمر في إطار مهام "أرتيميس".