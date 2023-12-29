"سبايس إكس" تطلق مسيّرة فضائية عسكرية أمريكية في مهمة بحثية

انطلق الصاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة "سبايس إكس"، الخميس، لنقل المسيّرة الأمريكية "إكس-37 بي" في مهمّة بحثية، حسبما أعلنت الشركة الأمريكية التي أسسها إيلون ماسك.

وبعد أسابيع من التأخير، انطلق الصاروخ من مركز "كينيدي" للفضاء في فلوريدا، وبُثّت عملية الإطلاق مباشرة على موقع "سبايس إكس" الإلكتروني.

ولم تتوافر معلومات عن وجهة الطائرة المسيّرة الفضائية في مهمّتها السابعة.

ولم ينشر البنتاغون سوى معلومات قليلة بشأن المسيّرة الفضائية ومهمّتها الجديدة، التي كان من المقرّر أن تبدأ في السابع من كانون الأول/ديسمبر.

وفي بيان الإطلاق، تستشهد "سبايس إكس" ببساطة بالاسم الرمزي للبنتاغون للمهمّة USSF-52.

وقالت "سبايس إكس"، إنّ "فالكون هيفي أطلقت مهمة "USSF-52" إلى المدار من منصة الإطلاق 39A".

وأعلن البنتاغون سابقًا أنّ مهمة X-37B السابعة ستتضمّن "تجارب متعدّدة ومتطوّرة".

ووفق البيان الذي نشره مكتب القدرات السريعة التابع للقوات الجوية الأمريكية الشهر الماضي، فإنّ "هذه الاختبارات تشمل تشغيل طائرات فضائية قابلة لإعادة الاستخدام في أنظمة مدارية جديدة، وتجريب تقنيات مستقبلية في معرفة المجال الفضائي ودراسة تأثيرات الإشعاع على المواد التي تقدّمها وكالة ناسا".