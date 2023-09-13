بوتين: روسيا ستساعد كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية

نقلت وكالات أنباء رسمية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستساعد كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية.

وقال بوتين: "لهذا السبب جئنا إلى هنا، زعيم كوريا الشمالية يبدي اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ. إنهم يحاولون تطوير برنامجهم الفضائي".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيناقش مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ "كافة المواضيع" خلال لقائهما الأربعاء، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات ستشمل التعاون العسكري.

وفي الإطار ذاته، تفقد بوتين وكيم جونغ أون منشآت لتجميع وإطلاق صواريخ فضائية في قاعدة فوستوتشني بأقصى الشرق الروسي، حسبما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين في بيان إن "الزعيمين تفقدا... منشأة جمع مركبات أنغارا الفضائية ومجمع إطلاق سويوز-2 ومجمع إطلاق أنغارا الذي لا يزال قيد البناء".