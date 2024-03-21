ما حقيقة سماح أبل بتشغيل هواتف آيفون بنظام أندرويد؟

نتيجة لقانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس 7 مارس، ستسهل أبل انتقال مستخدمي آيفون إلى هواتف أندرويد، وليس كما زعمت الأخبار المنتشرة تشغيل هاتف آيفون بنظام تشغيل أندرويد، أي أن هاتف أيفون سيعمل وكأنه أندرويد.

وكل ما في الأمر أن أبل ستسهل إمكانية نقل البيانات من هاتف آيفون إلى أندرويد. ولم تذكر أبل أصلاً كلمة أندرويد في مدونتها، بل أشارت إلى جهاز تابع لمقدمي أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الآخرين، أي إنه غير تابع لها.

وأشارت أيضًا إلى أن هذا الحل غير متوفر بعد، لكنها ملتزمة بتجهيزه بحلول خريف عام 2025. جاء هذا الإعلان في وثيقة توضح بالتفصيل خطة امتثال شركة أبل لقانون الاتحاد الأوروبي الجديد، والتي تهدف إلى زيادة المنافسة في النظام البيئي للتطبيقات من خلال مطالبة شركة أبل بتخفيف قبضتها على متجر التطبيقات وعلى نظام تشغيل iOS.

صحة وجود تطبيق لتحويل آيفون إلى أندرويد